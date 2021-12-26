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26 Aralık 2021 Pazar 18:25:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 18:25:00

Küçük Asiye'ye doku nakli yapıldı

Kaynak: DHA

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Gaziantep'te pitbullun saldırdığı 4 yaşındaki Asiye Ateş'in Antalya'daki ameliyatı sona erdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, şu an itibarıyla nakledilen dokuların sağlıklı olduğunu söyledi.

Asiye Ateş, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen küçük Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

"NAKLEDİLEN DOKULAR SAĞLIKLI"

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün yoğun bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, ekibiyle birlikte saat 13.00 sıralarında minik kızı ameliyata aldı.

KALÇADAN ALINAN DOKU NAKLEDİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat, tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat ile Asiye Ateş'e kalçadan alınan doku nakledildi.

Ameliyatın ardından açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, şu an itibarıyla nakledilen dokuların sağlıklı olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Köpek saldırısı sonrası ilk müdahaleleri yapılıp hastanemize sevki yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları icin ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi.

Doku nakilleri mikro cerrahi yöntemle yapıldığı için ilk birkaç günlük dönemde doku ile ilgili riskleri olmakla birlikte şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı, hem de hastanın yaşam bulguları stabildir.

Hastamızın yoğun bakın ünitesinde izlemine devam edilecektir. Süreç ile ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir."

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Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarımda da dua edeceğim inşallah. Allah sabırlar versin" ifadelerini kullandı.

Etiketler : asiye ateş sağlık durumu köpek saldırısı
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