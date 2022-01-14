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14 Ocak 2022 Cuma 15:28:00 - Güncelleme:14 Ocak 2022 Cuma 15:28:00

Küçük Asiye'nin saldırıya uğradığı Gaziantep'te barınaklar pitbullarla doldu

Kaynak: İHA

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Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in 22 Aralık'ta sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanmasının ardından 20 günde 132 pitbull köpeği sokağa bırakıldı.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanmasının ardından ülke genelinde uygulamaya geçirilen yasaklı cinslerin kayıt altına alınması ve dijital kimlik oluşturulması ile ilgili uygulamanın ardından pitbull gibi tehlikeli hayvan türleri besleyenler, bu hayvanları sokaklara bıraktı. Olayın meydana geldiği 22 Aralık'tan kayıt ve kimlik işleminin yapılabilmesi için son gün olarak açıklanan 14 Ocak Cuma gününe kadar geçen 20 gün içerisinde Gaziantep ve İslahiye ilçesindeki toplam 132 pitbull köpeği sokağa bırakıldı. Kentteki mezarlık, piknik alanı gibi ormanlık alanlara dikkat çekmeden besledikleri pitbull köpeklerini bırakan vatandaşlar, hayvanları buradaki ağaçlara bağlayarak gözlerden kayboldu.

Havyanları fark eden hayvanseverler ve görevliler tarafından alınan hayvanlar, en yakın köpek barınaklarına götürüldü. 20 gündür gelen ihbarlara koşan ekipler ise zaman zaman hayvanları kontrol etmekte zorlandı.

Toplanan köpeklerden yaklaşık 100'ünün Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan köpek barınağında, 14'ünün İslahiye ilçesindeki barınakta, 8'inin ise Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) ait hayvan barınağında bakım ve koruma altına alındığı öğrenilirken, 8'inin ise yeniden sahiplendirildiği belirtildi.

Etiketler : Gaziantep ASİYE köpek barınağı pitbull
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