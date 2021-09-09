Kripto vurgun

Burak A., Güneş'ten cep telefonunu alıp ortadan kayboldu. Güneş, telefonuna yüklü kripto para hesabını bilgisayardan kontrol edince 12 bin 300 dolarının başkasına transfer edildiğini gördü.

Şikayetçi olan Doğan Güneş, "Panikleyip 'Kardeşim bıçaklanmış' diyerek telefonla gitti. Önce şüphelenmedim. Kendisine ulaşamayınca babasıyla görüştüm, onu da 28 bin dolar dolandırmış" dedi. ABD'ye gitmek için 40 bin dolara ihtiyacı olduğu saptanan Burak A., polis ekiplerince aranıyor.

AKŞAM