Kripto vurgun
İstanbul Pendik'te geçen hafta eski iş arkadaşları Doğan Güneş ve Burak A. bir kafede buluşup kripto paralar hakkında konuştu.
Burak A., Güneş'ten cep telefonunu alıp ortadan kayboldu. Güneş, telefonuna yüklü kripto para hesabını bilgisayardan kontrol edince 12 bin 300 dolarının başkasına transfer edildiğini gördü.
Şikayetçi olan Doğan Güneş, "Panikleyip 'Kardeşim bıçaklanmış' diyerek telefonla gitti. Önce şüphelenmedim. Kendisine ulaşamayınca babasıyla görüştüm, onu da 28 bin dolar dolandırmış" dedi. ABD'ye gitmek için 40 bin dolara ihtiyacı olduğu saptanan Burak A., polis ekiplerince aranıyor.
AKŞAM
- 9 Eylül 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Bugün burcunuzda neler var?
- Kripto vurgun
- Elektrik çalışanlarına eğitim! 12 metrelik direklerin üstünde voleybolla özgüven kazanıyorlar
- Sular çekildi, antik kent ortaya çıktı
- 2 gündür denize açılamıyorlar! Balıkçılara poyraz izin vermiyor
- Pamukova'da ralli heyecanı!