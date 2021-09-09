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09 Eylül 2021 Perşembe 08:58:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 08:58:00

Kripto vurgun

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İstanbul Pendik'te geçen hafta eski iş arkadaşları Doğan Güneş ve Burak A. bir kafede buluşup kripto paralar hakkında konuştu.

Burak A., Güneş'ten cep telefonunu alıp ortadan kayboldu. Güneş, telefonuna yüklü kripto para hesabını bilgisayardan kontrol edince 12 bin 300 dolarının başkasına transfer edildiğini gördü.

Şikayetçi olan Doğan Güneş, "Panikleyip 'Kardeşim bıçaklanmış' diyerek telefonla gitti. Önce şüphelenmedim. Kendisine ulaşamayınca babasıyla görüştüm, onu da 28 bin dolar dolandırmış" dedi. ABD'ye gitmek için 40 bin dolara ihtiyacı olduğu saptanan Burak A., polis ekiplerince aranıyor.

AKŞAM

Etiketler : kripto para cep telefonu vurgun yaşam haberleri
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