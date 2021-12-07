Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden biri gözaltına alındı

Merkezi Kayseri'de olan kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerden K.A, Antalya'da gözaltına alındı. K.A, İstanbul siber şubeye getirilecek.

TRT Haber'de yer verilen habere göre, 3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki kripto para borsasını devreye aldı.

Yatırım yapanlara yüksek meblağlarda aylık kazanç vaat eden, bu nedenle çok sayıda kişinin yatırım yaptığı kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu.

Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, şirketin yöneticileri K.A. ve H.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.

2 şirket yöneticisinden K.A, Antalya'da yakalandı. K.A, işlemlerinin ardından İstanbul siber şubeye getirilecek.