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'Kral'ın maske mücadelesi
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08 Kasım 2020 Pazar 15:03:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 14:15:00

'Kral'ın maske mücadelesi

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Tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen, kral kostümü giyip Adana sokaklarında maske takmayan vatandaşları uyardı, maske dağıttı. Karşısına 'koronavirüse inanmadığını' söyleyen de çıktı, 'öleceksek ölelim' diyen de! Şen, 'Halkı bilinçlendirmek için gerekirse tüm ülkeyi dolaşacağım' dedi.

Tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen (65), Adana'nın en işlek noktalarında maske takmayan vatandaşları uyarmak için bir proje hazırladı. Vatandaşların dikkatini üzerine çekmek amacıyla kral kostümü giyip sokak sokak gezen Şen, maske takmayanlara virüsün ciddiyetini anlatıyor. Şen, önceki gün İnönü Caddesi’nde maske takmadan yürüyen bir genci durdurarak takması için maske verdi. Vatandaşın yüzüne taktığı maskeyi Şen'in yanından ayrıldıktan birkaç metre sonra çıkartıp, cebine koyduğu görüldü.

DUA EDİN ÇENEME TAKTIM!

Maskesini çenesinin altına takan bir seyyar satıcı ise, "Yeter artık maske takmaktan bıktık, usandık. Siz dua edin çeneme takmışım. Artık öleceksek ölelim, ne yapalım yani" ifadelerini kullandı. Çarşıda maskesiz dolaşan Hasan Çakır isimli kişi ise basın mensuplarını görünce maske taktı. Çakır, 'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna, "Maske takılacak bir durum yok. Koronavirüse inanmıyorum. Çok fazla tanıdığım var ve hiçbiri virüse yakalanmadı. Ben gözümle görmediğime inanmam’’ cevabını verdi.

DEVLETİN ÇABASI YETMEZ BİZ DE ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ

Sadece devletin çabalarıyla değil, vatandaşların da el birliğiyle mücadele edip, bu virüsü yenmesi gerektiğini söyleyen Hüseyin Şen, "Gerekirse il il gezeceğim. Bu maskenin nasıl takılacağını, doğru bir maskenin nasıl takılacağını öğretmeye çalışacağım’’ diye konuştu.

Etiketler : tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen maske mücadelesi kral koronavirüs bilinçlendirme
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