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19 Ocak 2021 Salı 05:10:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 14:47:00

Kral mezarları UNESCO yolunda

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Asurlular'ın yaptığı tahmin edilen Eğil Kalesi ile kral mezarlarının UNESCO tarafından da tescil edilmesi için başvuru yapıldı.

Eğil Kaymakamlığı ve Belediyesi, Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin defnedildiğine inanılan, manevi ikliminin yanı sıra Kralkızı Baraj Gölü, su sarnıçları ve tarihi yapısıyla da ilgi gören ilçede, Asurlular zamanında yapıldığı değerlendirilen Asur Kalesi ile Eği Kalesi Kral Mezarları'nın dünyaya tanıtılması amacıyla harekete geçti. Çalışmalar kapsamında üç tarafı derin vadilerle çevrili, bir tarafı ise oyularak yekpare kaya üzerine oturtulan tarihi Asur Kalesi ile kral mezarlarının, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için girişimde bulunuldu.

Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, Eğil Kalesi ve kral mezarlarının UNESCO süreciyle ilgili çalışma başlatıp Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yaptıklarını söyledi. Çok yönlü bir sürecin işlediğini belirten Arslan, ilk aşamada tünelleri açığa çıkarmak amacıyla çalışma yaptıklarını ifade etti. Arslan, bu değerlerin sadece Türkiye'de değil, dünyadaki herkes tarafından tanınması ve kıymetinin bilinmesi için çalıştıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu tarihe tüm insanlar şahitlik edecek. Buranın dünyaca tanınmış bir kurum aracılığıyla tanıtımını yapmamız gerektiğini düşündük. Dicle Üniversitesi (DÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız ile bu çalışmayı başlattık. Şu anda geçici listeye başvurularımızı yapmış bulunmaktayız. Umut ediyorum ki Eğil Kalemiz ve kral mezarlarımız yakın zamanda UNESCO'nun Dünya Kültür Mirasları listesine alınmış olacak. Bir, iki ay içerisinde kesin bir netice almış oluruz."

Kalenin çevresinde Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak izin doğrultusunda kazı çalışması başlatacaklarını bildiren Arslan, Eğil'in tarihi ve doğal güzelliklerini tüm insanlığa kazandıracaklarını kaydetti. "Eğil sadece maneviyatıyla değil, tüm tarihiyle inşallah insanlarımıza 'hoş geldiniz' diyecek ve onları bağrına basacak. UNESCO, dünya çapında kabul görmüş bir kuruluş. O kuruluşun listesinde yer almamız demek, bu kadim tarihin dünya literatürüne girmesi demek. Sadece yurt içi değil yurt dışındaki turistlerimizin de bu coğrafyayı bilmesi bizim için çok önemli." diyen Arslan, misafirleri Eğil'de görmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.

Eğil'in inanç turizmi açısından önemine işaret eden Arslan, ilçenin bundan dolayı çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını anlattı. Arslan, "Yıllık 400 bin ziyaretçimiz var. Eğil Kalemizi de inanç turizmi ile bir kompleks, turizm cazibe alanı olarak oluşturmayı planlıyoruz. Bu, bizim için önemli bir çalışma. Aynı zamanda bu çalışmanın çok yönlü ve uzun süreçli bir yol olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Etiketler : kral mezarları UNESCO Eğil Kalesi Asurlular
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