Koyunların hanımağası

Bursa’nın Harmancık İlçesi’nin İshaklar beldesinde yaşlı ve hasta annesiyle birlikte yaşayan Ayşe Eken (35), 3 yıl önce Genç Çiftçi Projesi’nden 37 tane hibe koyun aldı. Tek başına dağlarda çobanlık yapmaya başlayan Ayşe Eken, 37 koyunu dağlarda otlatarak 3 yılda 150 koyuna çıkarttı.



HEDEFİ SAYIYI DAHA DA ARTIRMAK

Her gün sabahtan akşama kadar dağlarda otlattığı hayvanlarını satarak annesinin ve kendinin geçimini sağlayan genç kadının hedefi sürüsünü daha da büyütmek. Ayşe Eken, “Hayvanlarım dağda çıkan otlarla besleniyor. Yaptığım iş bir kadın için hiç kolay değil ama başarıyorum” dedi.