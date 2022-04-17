Koyunları kuzularıyla jandarma buluşturdu

BALIKESİR'in Balya ilçesinde Ali Osman (58) ve Ekliman Değirmenci (57) çiftinin 27 koyunu damdan çalındı, kuzular anasız kaldı. Jandarmanın yaptığı çalışmayla koyunlardan 21'i bulunarak, Değirmenci çiftine teslim edildi. Değirmenci çifti, "Koyunların kuzularıyla buluşma anı tarif edilemez, harika bir duyguydu. Jandarma bize bayramı erken yaşattı" dedi.

