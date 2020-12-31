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31 Aralık 2020 Perşembe 12:35:00 - Güncelleme:31 Aralık 2020 Perşembe 12:35:00

Köylüler 'kar' duasına çıktı

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Tokat'ın Eze Köyü'nde yaşayanlar, bu yıl yağış olmaması ve kuraklık tehlikesi nedeniyle emekli imam eşliğinde 'kar' duası yaptı.

Köylüler, sabah saatlerinde duyuru sonrası cami avlusunda toplandı. Emekli imam Adil Kılıçaslan'ın yaptığı 'kar' duasına erkekler ve çocuklar cami avlusunda, kadınlar ise köy meydanında eşlik etti.

Yağmura ve kara hasret kaldıklarını söylen Eze köyünün muhtarı Ferhat Kılıçaslan, "2020 yıl tüm dünyada ve ülkemizde deprem, sel, virüs gibi felaketler yaşadığımız bir yıl oldu. 2020 yılının bu ayında kış ayında her tarafın bembeyaz olarak geçirmemiz gerekiyordu. Ama hiçbir yağış olmadı. Biz de hocalarımız ve köy halkımız ile birlikte yağmur ve kar duasına çıktık. Yeni yılın İslam alemine hayırlı olmasını, koronavirüsten kurtulmayı, kar ve yağmurlu günler getirmesini arzu ediyoruz" dedi.

Çiftçinin geçim kaynağının su olduğunu belirten Kılıçaslan, "Daha önceki senelerde köyümüzde 1 metre kar olurdu. İl Özel İdaresi greyderleri kürüyemiyordu. Ama haziran ayından belli ne yazık ki yağmur düşmedi. Kar yağmazsa kuraklık olur, çiftçi ölür. Çiftçinin geçim kaynağı su. Su olmaz ise araziyi ekip biçemeyiz. Su olmazsa hayat durur" diye konuştu.

Etiketler : Tokat dua kuraklık
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