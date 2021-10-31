VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara'da Futgolf heyecanı
3 yılda 103,5 milyon yolcu!
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşılıyor
Türkiye'de geliştirildi! Yurt dışına bağımlılığı bitirecek
Komşuda önemli seçim!
Rusya ateşle oynuyor! Sınıra savaş uçağı indirdi
Milli uzay projesinde kullanılacak
Terörizmin finansmanına darbe
Türkiye öncü rol üstlenecek
AKM açılışında dikkat çeken detay...
2022'de EYT için atılacak adımlar ortaya çıktı
Köylü kadınların ihracat başarısı
Gökyüzünde çiğ köfte partisi
Yardım çağrısına duyarsız kalamadı
Kendisini ‘Harikalar Diyarı'nda hissediyor
Paralı tweet dönemi başladı
ABD'den dikkat çeken Squid Game yasağı!
İran'dan gündemi sarsacak iddia!
Şimdiye kadar hiç görülmemişti! Koronavirüs oraya da sıçradı
Kuzey Kore liderinden kıtlık çağrısı: Siyah kuğu yiyin
Kürsüde BM raporunu yırttı!
Kaynak yaptı... Bakan Varank'tan fabrika ziyareti
Başkan Erdoğan-Biden zirvesi sonrası ilk açıklama!
BES'i çocuklar besledi
31 Ekim 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 17:30:00

Köylü kadınların ihracat başarısı

ABONE OL

Konya'nın Emirgazi ilçesi Öbektaş Mahallesi'nde yaşayan kadınların hayatı, Öbektaş'a muhtar seçilen Özlem Çelik'in çabalarıyla değişti. Yöredeki köylerden 42 kadınla yola çıkıp kooperatif kuran Çelik, dokuma atölyesi kurdu.

Konya'nın Emirgazi ilçesi Öbektaş Mahallesi'nde yaşayan kadınların hayatı, Öbektaş'a muhtar seçilen Özlem Çelik'in çabalarıyla değişti. Yöredeki köylerden 42 kadınla yola çıkıp kooperatif kuran Çelik, dokuma atölyesi kurdu. Dokunan halı ve kilimleri ABD'ye ihraç etmeye başlayan kooperatif sayesinde yöre kadınları, para kazanmaya başladı.

Halı ve kilimlerin istenen model ve ölçülerle doğal yünden dokunduğunu, aracı firmalarla ABD'ye gönderildiğini anlatan Çelik, şöyle konuştu: "Halı ve kilimlerin ipliğini buradaki küçükbaşların yünlerinden elde ediyoruz. Çevredeki bitki köklerinden elde edilen boyalarla renklendirdiğimiz ipler, burada mamul maddeye dönüşüyor. Yaklaşık 6 metrekarelik halı 15 günde dokunuyor. Önceden metrekaresi cüzi fiyatlara yapılıyordu. Kooperatifle bunu ihracata açmak suretiyle katma değere dönüştü. Kooperatifimizin hedefi kendi başına ihracatı yapabilmek. Emeklerini hakkıyla değerlendirmek için kooperatif üzerinden satış yapmak istiyoruz. Talep çok fazla. Dört mahallenin kadınları boş durmuyor, yaz kış tezgahın başındalar."

Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak da kadın girişimini desteklediklerini söyledi. Emektar kadınların ilçede başlattığı çalışmayı önemsediklerini, bu kapsamda kooperatifin kurulmasına ellerinden gelen desteği verdiklerini dile getiren Koçak, "Ekonomiye katkı sağlayan bu faaliyetin başarılarla büyümesini temenni ediyoruz." dedi.

Etiketler : KONYA Nurişen Koçak Emirgazi ilçesi Öbektaş Mahallesi
Yıldız'a selam olsun!

Yıldız'a selam olsun!
Âşık olduktan sonra fark etmez

Âşık olduktan sonra fark etmez
Survivor aşkı ortaya çıktı

Survivor aşkı ortaya çıktı
‘Sana Söz'de korona paniği

‘Sana Söz'de korona paniği
Sevgili paniği

Sevgili paniği
Kimse zorla evlendirmiyor

Kimse zorla evlendirmiyor
Baba oluyor

Baba oluyor
15 milyonluk keyif

15 milyonluk keyif
Babasının kopyası

Babasının kopyası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER