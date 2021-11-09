Köylü kadınların hayatını değiştiren proje
Edirne'de "Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta" Projesi kapsamında, üretici 350 kadına 36 bin 750 tavuğun dağıtımına törenle başlandı.
Edirne'de "Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta" Projesi kapsamında, üretici 350 kadına 36 bin 750 tavuğun dağıtımına törenle başlandı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, merkeze bağlı Kemalköy köyündeki üretici Remziye Çakıcı'nın bahçesinde düzenlenen törende, devletin ve hükümetin temel önceliklerinden birinin, kadınlara yönelik gerçekleştirilen hizmetler olduğunu söyledi.
- Köylü kadınların hayatını değiştiren proje
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