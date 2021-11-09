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09 Kasım 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 15:30:00

Köylü kadınların hayatını değiştiren proje

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Edirne'de "Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta" Projesi kapsamında, üretici 350 kadına 36 bin 750 tavuğun dağıtımına törenle başlandı.

Edirne'de "Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta" Projesi kapsamında, üretici 350 kadına 36 bin 750 tavuğun dağıtımına törenle başlandı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, merkeze bağlı Kemalköy köyündeki üretici Remziye Çakıcı'nın bahçesinde düzenlenen törende, devletin ve hükümetin temel önceliklerinden birinin, kadınlara yönelik gerçekleştirilen hizmetler olduğunu söyledi.

Etiketler : Köylü kadınlar Edirne Gezen Tavuk Projesi kapsamı
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