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19 Haziran 2021 Cumartesi 17:24:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 17:24:00

Köylere mutluluk götüren öğretmenler

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Batman'ın Gercüş ilçesinde bir araya 10 gönüllü öğretmen, "Çizginin Dışındaki Öğretmenler Projesi" kapsamında köyleri gezerek etkinlikler düzenliyor.

Öğretmenler köylerde gündüz çocuklarla oyunlar oynuyor, şarkılar söylüyor, çeşitli yarışmalar yapıyor ve dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller veriyor, akşam da köy halkına açık havada sinema keyfi yaşatıyor.

Ziya Gökalp Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kudbeddin Çelik, kendilerini çizginin dışındaki öğretmenler olarak gördüklerini ve eğitimi okul sınırları dışına taşımayı kendilerine dert edindiklerini söyledi. Amaçlarının, her köy ve mezradaki çocukları mutlu etmek ve onları eğlendirmek olduğunu anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Salgın sürecinde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok yoruldu. Biz de çocukları biraz eğlendirelim dedik. Bakanlığımızın da bu anlamda başlatmış olduğu bir proje var. Biz de bu projeye destek vermek amacıyla ilçede köylere giderek çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Daha sonra bütün köy halkına salgın koşullarına dikkat ederek açık hava sineması gösterisi yapıyoruz."

Çocuklardan güzel geri dönüşler aldıklarını dile getiren Çelik, onlarla birlikte çok güzel anılar biriktirdiklerini belirtti.

Çelik, çocukların çok eğlendiğini vurgulayarak, "Bize, 'lütfen yarın da gelin' diyorlar. Bazı öğrencilerimizin yüzlerini çiziyoruz. Resimlerin silinmemesi için yüzlerini yıkamayacaklarını söylüyorlar. Çocuklar çok mutlu oluyor. Biz de onların mutluluğuyla mutlu oluyoruz. Zaten amacımız bu." dedi.

Gönüllü öğretmenlerden Melek Kaya da böylesi güzel bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını aktardı. Günün sonunda çocuklarda bıraktıkları tebessümün çok güzel olduğunu ifade eden Kaya, çocukları güldürebilmek ve mutlu edebilmek için yola çıktıklarını, bunu sağlamanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Velileri de etkinliklere dahil olduğunu anlatan Kaya, etkinliklerde sadece çocukların değil ailelerin de eğlendiğini ifade etti.

Nurlu köyünde yaşayan öğrencilerden Ecrin Şimşek de etkinlikler sayesinde çok keyifli zaman geçirdiğini ve mutlu olduğunu dile getirdi. Beritan Çelik ise arkadaşlarıyla birlikte çok eğlendiklerini belirterek, "Öğretmenlerimizle film izledik, patlamış mısır yedik, oyunlar oynadık, şarkılar söyledik. Yüzümüzü boyadık, şarkılar eşliğinde oynadık. Arkadaşlarımla çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Etiketler : gercüş öğretmen köy
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