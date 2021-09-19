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19 Eylül 2021 Pazar 00:40:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 07:23:00

Köyle birlikte ağaçlar da taşındı

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Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı nedeniyle köyler yeni yerleşim alanına taşındı. Bölge halkının yıllardır emekle dikip büyüttüğü 5 bin 144 meyve ağacı da özel bir teknikle kökleriyle sökülüp, yeni yerlerine nakledildi.

DÜNYANIN 3. EN YÜKSEĞİ OLACAK

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yer alan Yusufeli Barajı ve HES projesinin inşaatı sürüyor. Tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 3'üncü en yükseği olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak yerleşim yerleri Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim alanına taşındı.

SU ALTINDA KALIP ÇÜRÜYECEKLERDİ

Orman Genel Müdürlüğü, su altında kalacak yerleşim alanlarından 5 bin 144 boylu zeytin, ceviz, dut, kayısı, nar, hurma, ayva, incir gibi meyve ağacı 'transplantasyon' denilen özel bir teknikle kökleri ile birlikte sökülüp, hazırlanan yeni alana nakletti. Ağaçlar toprakla birlikte alındı, yeni yerlerini yadırgamaması için de düzenli sulandı.

150 yıllık tarihinde 6 kez yeri değiştirilip, 7'nci kez taşınacak Yusufeli'nde yeni yerleşim yerinde binalar yükselirken, cadde ve sokaklar da düzenleniyor.

Etiketler : artvin orman genel müdürlüğü hes yusufeli barajı
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