06 Aralık 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 17:00:00
Köydeki kadınlara KADES'i anlattılar
Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "5 Aralık Kadın Hakları Günü" ve "Dünya Türk Kahvesi Günü" nedeniyle köydeki kadınlarla bir araya geldi.
Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "5 Aralık Kadın Hakları Günü" ve "Dünya Türk Kahvesi Günü" nedeniyle köydeki kadınlarla bir araya geldi. Jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek amacıyla
bilgilendirme yaparak Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.