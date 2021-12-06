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06 Aralık 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 17:00:00

Köydeki kadınlara KADES'i anlattılar

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Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "5 Aralık Kadın Hakları Günü" ve "Dünya Türk Kahvesi Günü" nedeniyle köydeki kadınlarla bir araya geldi.

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "5 Aralık Kadın Hakları Günü" ve "Dünya Türk Kahvesi Günü" nedeniyle köydeki kadınlarla bir araya geldi. Jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek amacıyla

bilgilendirme yaparak Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Etiketler : Köydeki kadınlar Kadın Acil Destek Uygulaması KADES
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