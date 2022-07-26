Köy okulunda yaz mesaisi

Bingöl'ün köylerinde 14 yıldır öğretmenlik yapan Erhan Köçer, yazın da öğrencilerini yalnız bırakmıyor. Çukurca Yeni Yerleşim İlkokulu'nda görev yapan Erhan Köçer, matematik ve İngilizce yaz okulları ile destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında çocuklara eğitim veriyor.



Ders sırasında kendi yazdığı şiir ve şarkıları darbuka eşliğinde seslendiren öğretmen, matematik ve İngilizce dersini eğlenceli hale getiriyor. Okula koşarak gelen öğrencilerine sarılan Erhan Köçer, onlarla bahçede çeşitli oyunlar da oynuyor. Ardından, iş kıyafetlerini giyerek otları biçiyor.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel de Köçer'i tebrik etti. Erhan Köçer, köy okullarında isteyerek görev yaptığını, şimdiki okulunda da 3 yıldır bulunduğunu söyledi. Köy okullarının ortamını öğrenciliğinden bu yana yaşadığını dile getiren Köçer, yaz okulu kapsamında matematiği günlük yaşamda kullanmak, İngilizce temel dil becerilerini kazandırmak için ders verdiğini kaydetti. - "Köyde olmayı seviyorum" Köçer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendimi hep öğrenci olarak düşünüyorum. Okul kapanınca öğrencilerden daha çok üzülüyorum. Öğrencilerdeki o ışığı görmek, gülümseyerek okula gelmeleri beni memnun ediyor ve bu faaliyetlere de devam etmemi sağlıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de köy okulu öğretmeni olarak devam edeceğim. Çünkü köyde olmak aslında gözden uzak ama gönle yakın oluyor. Ben de gönle yakın olmak istiyorum ve bu yüzden köyde olmayı seviyorum." Kendisini geliştirmeye devam ettiğini, öğrencilerle beraber projelere aktif olarak katıldığını anlatan Köçer, öğrencilere Portekiz ve İngiltere'deki öğrencilerle internet üzerinden tanışma imkanı sağladığını, yabancı ülkelerdeki atmosferi köyde yaşatmaya çalıştığını aktardı. - "Gittiğim yerlerde ilk başladığım sene ağaç dikerim" Öğrencilerine doğayı, çevreyi sevme ve korumayı da aşıladığını dile getiren Köçer, köyde göreve başladığında bahçede ağaç bulunmadığını, gittiği yerlerde ilk başladığı sene ağaç diktiğini söyledi. "O ağaç eğer gölgesinde öğrenciler rahat bir şekilde kitap okuyacak kadar büyüdüyse demek ki ben orada görevimi yapmışımdır. 2 sene boyunca okulumuzda akasya, çınar, dut ve köknar ağaçları diktik. Öğrencilerimin hepsinin bir ağacı var, müsait olduğu zamanlarda gelip ağaçlarını suluyorlar." diyen Köçer, bazı öğrencilerinin okula bisikletle geldiğini, bisiklet tekerlerinin patlamaması için bahçedeki otları temizlediğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel de herkesin istediği bir okul ortamının köyde oluştuğuna dikkati çekti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatları doğrultusunda her yerde olmaya çalıştıklarına işaret eden Yücel, şöyle konuştu: "Okulları ziyaretimizde dikkatimizi çeken, başarılı arkadaşlarımız oluyor. Çukurca Yeni Yerleşim İlkokulumuz da bunlardan biri. Erhan hocamız yaz ayında kimisi tatil yaparken kendisi burada büyük bir özveriyle güzel çalışmalara imza atıyor. Dolayısıyla buna kayıtsız kalamayız. Hem ödüllendirmek hem de bu başarıyı desteklemek lazım. Köy okulları ile merkezdeki okulların imkanları ve fırsatlarını birbirine yakınlaştırmak için öğretmenler çok önemli rol oynuyor. Çocuklarımızdaki ışıltıyı görüyoruz, gelecek adına da umutluyuz.

Velilerden Ferhat Bayutmuş da Köçer'in örnek alınacak bir öğretmen olduğunu vurgulayarak, "Çocuklar gerçekten 'Erhan Hoca' denilince farklı bir ortama, yaşama ve mutluluğa giriyor. Yaz aylarında bu sıcakta bile çocukları mutlu etmesi takdir edilecek bir şey" dedi. 4. sınıf öğrencisi Salih Baytemur, öğretmenini çok sevdiğini, onun sayesinde okulu çok sevdiğini, okulda çok eğlendiğini anlattı. 10 yaşındaki Toprak Butaku da derste eğlenceli vakitler geçirdiklerini, farklı etkinlikler yaptıklarını, çok eğlenceli olduğu için okulda kalmak istediğini dile getirdi.