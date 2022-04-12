Köy okulunda karnaval saati

Diyarbakır'da iş kadınları tarafından yürütülen proje kapsamında Yarımkaş Köyü'nde yaşayan çocuklar, oyun parkı, kukla gösterisi ve illüzyon gösterisiyle buluştu. Parkta çocukları palyaçolar, tahta bacaklı adam ve kuklalar karşıladı. Pamuk şekeri, patlamış mısır, hamburger ve birçok ikramın olduğu etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

