Köy okullarının tadilatı meslek liselilerden

Muş'ta mobilya ve iç mekan tasarımı ile metal teknolojileri bölümlerinde eğitim gören 8 öğrenci, öğretmenleriyle gittikleri okulların sıra, masa, kapı ve pencerelerini yeniliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, "Bir sıra ve masanın maliyeti ortalama 1200 lira. Öğrencilerin onarmasının maliyeti ise ortalama 100 lira, arada büyük fark var" dedi.

