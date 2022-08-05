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05 Ağustos 2022 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 16:30:00

Köy okullarının tadilatı meslek liselilerden

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Muş'ta mobilya ve iç mekan tasarımı ile metal teknolojileri bölümlerinde eğitim gören 8 öğrenci, öğretmenleriyle gittikleri okulların sıra, masa, kapı ve pencerelerini yeniliyor.

Muş'ta mobilya ve iç mekan tasarımı ile metal teknolojileri bölümlerinde eğitim gören 8 öğrenci, öğretmenleriyle gittikleri okulların sıra, masa, kapı ve pencerelerini yeniliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, "Bir sıra ve masanın maliyeti ortalama 1200 lira. Öğrencilerin onarmasının maliyeti ise ortalama 100 lira, arada büyük fark var" dedi.

Etiketler : muş köy okulları tadilat meslek liseleri
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