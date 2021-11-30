Köy okullarına mutluluk taşıyorlar

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, 6 yıldır ziyaret ettikleri köy okullarında yüzlerce çocuğun hayatına dokundu. Üniversiteliler, gittikleri köy okullarındaki çocuklarla futbol, voleybol, ip atlama, yakan top gibi oyunlar oynuyor. Onlara kışlık bot ve kitap hediye ediyor. Son olarak İhsangazi ilçesine bağlı Kanlıgöl İlkokulunu ziyaret eden 55 kişilik öğrenci topluluğu, önce okulun sınıflarını boyadı.