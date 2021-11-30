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30 Kasım 2021 Salı 18:00:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 18:00:00

Köy okullarına mutluluk taşıyorlar

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Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, 6 yıldır ziyaret ettikleri köy okullarında yüzlerce çocuğun hayatına dokundu.

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, 6 yıldır ziyaret ettikleri köy okullarında yüzlerce çocuğun hayatına dokundu. Üniversiteliler, gittikleri köy okullarındaki çocuklarla futbol, voleybol, ip atlama, yakan top gibi oyunlar oynuyor. Onlara kışlık bot ve kitap hediye ediyor. Son olarak İhsangazi ilçesine bağlı Kanlıgöl İlkokulunu ziyaret eden 55 kişilik öğrenci topluluğu, önce okulun sınıflarını boyadı.

Etiketler : Köy okulları Kastamonu Üniversitesi Kanlıgöl İlkokulu
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