Köy çocuklarının yardımsever ablası

VAN'da yaşayan Gençlik Merkezi'nin yardım gönüllüsü Aylin Koç (28), köy çocuklarına destek oluyor. 'Umutlu Yarınlar Projesi' kapsamında, bugüne kadar 20 bin çocuğa ulaşan Koç, 'Aylin abla' olarak tanınıyor. İpekyolu'na bağlı Köşebaşı Mahallesi'ndeki ilkokul ve ortaokulda okuyan 40 öğrenciye kışlık bot, bere ve hediyeler götüren Aylin Abla, çocukların yüzünü gülümsetti.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde yardım gönüllüsü olan Aylin Koç, daha önce çocukların birbirlerini tanımaları için mektuplaşmalarını sağladığı çalışmasıyla tanındı. Öğrenciler, Aylin Koç sayesinde birbirlerine sevgi dolu mektuplar gönderirken, kardeşlik bağı oluştu. 'Umutlu Yarınlar Projesi' ile bu zamana kadar Van ve çevre illerden bugüne kadar 20 bin çocuğa ulaşan Koç, 'Aylin abla' olarak biliniyor. Son olarak İpekyolu ilçesine bağlı Köşebaşı Mahallesi'ndeki ilkokul ve ortaokulda okuyan 40 öğrenciye kışlık bot, bere ve çeşitli hediyeler götüren Koç, çocukların yüzünü güldürdü. İpekyolu ve Tuşba Gençlik Merkezi'nde bir grup gönüllü genç ile mahalleye giden Koç, öğrencilere botları kendi elleriyle giydirdi. Koç ve beraberindeki gönüllüler, dönüş yolunda ise kar topu oynadı.

'ÇOCUKLARIN YÜREĞİNE DOKUNUYORUZ'

Aylin Koç, çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Pandemiden önce farklı etkinliklerimiz oluyordu. 4 yıl önce hiç pizza yemeyen çocuklara ikramda bulunmuştuk. Bu sefer çocuklarımıza, gönüllü ve hayırseverlerimizin gönderdiği atkı, bere, çorap ve kışlık ayakkabı desteği sağladık. Biz aracı konumundayız. Yaklaşık 6 yıldır bu projeyi yürütüyorum. Birçok çocuğun yüreğine dokunabileceğimizi düşünüyorum. Son zamanlarda bu projeler çok arttı. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ben ilk sosyal medya hesabımda paylaşım yapmıştım. Bu kadar büyüyeceğini hiç düşünemedim. Bir paylaşımla arkası geldi. Özellikle ünlü isimler çok fazla destek veriyor. Bana ulaşarak hem destek sağladılar hem de sosyal medya hesaplarından paylaşarak onların takipçilerinin de yardım vermesini sağladılar. Bunun da çok etkisi oldu. Bu şekilde 'Umutlu Yarınlar Projesi' daha fazla kitleye ulaştı" diye konuştu.

'DİYARBAKIR, BATMAN VE MARDİN'DE DE AİLELERE ULAŞTIK'

Farkındalık oluşturmak için Van dışında Diyarbakır, Mardin ve Batman'da da köy çocuklarına destek verdiklerini anlatan Koç, "Oradaki çocuklara oyuncak desteği sağlamıştık. Çocuklar dışında ihtiyaç sahibi ailelere de yardımcı olduk. Suriyeli ve Afganistanlı aileler bize çok ulaşıyor. Onlara da hayırseverlerin bize gönderdiği yardımları ulaştırıp, yardımcı oluyoruz. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Nevzat İnanç bizlere bu konuda çok destek veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yardımları çocuklara ulaştırmamızda bizlere eşlik eden İpekyolu ve Tuşba Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kışlık botları alan öğrenciler ise ayakkabıları kendi elleriyle giydiren Aylin Koç ve beraberindeki gönüllü gençlere teşekkür etti.