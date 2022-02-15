DÜNYAYI SEVGİ KURTARACAK



İstanbul'da yaşayan tiyatro eğitmeni 28 yaşındaki Koray Akyıldız, 2 yıl önce Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde köy okulunda görev yapan bir öğretmenden yardım talebi olan bir mektup aldı. Hiç zaman kaybetmeden harekete geçerek çevresinden topladığı yardımları okula ulaştırdı. O günden sonra da "Dünyayı sevgi kurtaracak" sloganıyla başlattığı çalışmasını sürdürdü.

TİYATRO EĞİTİMİ DE VERİYOR



Akyıldız, geçen zaman zarfında Anadolu'nun 115 köy okulundaki 6 bin öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımı götürdü. Akyıldız, son olarak topladığı yardımları Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akdoğan İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere dağıttı. Genç tiyatrocu, yardım hareketinden önce de köy okullarındaki öğrencilere gönüllü olarak tiyatro öğrettiğini söyledi.

Koray Akyıldız, "Bu tamamen gönül işi. Biliyorsunuz gönül işinde para olmaz, ben sosyal medya üzerinden hayırseverlere ve üniversitedeki arkadaşlara ulaşarak ihtiyaç listesini gönderiyorum onlar da yardımda bulunuyor" dedi.

Akdoğan İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Hüseyin Ekici "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çocukların gözlerinde o mutluluğu okuduk resmen" diye konuştu.