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15 Şubat 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 18:00:00

Köy çocuklarının yardım meleği... Bir mektup hayatını değiştirdi!

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Tiyatro eğitmeni Koray Akyıldız iki yıl önce Şanlıurfa'daki bir köy okulundan yardım talepli mektup aldı. Hayırseverlerden bağış toplamaya başlayan genç adam, şimdiye kadar 115 köy okulunda 6 bin çocuğun hayatına dokundu.

DÜNYAYI SEVGİ KURTARACAK

İstanbul'da yaşayan tiyatro eğitmeni 28 yaşındaki Koray Akyıldız, 2 yıl önce Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde köy okulunda görev yapan bir öğretmenden yardım talebi olan bir mektup aldı. Hiç zaman kaybetmeden harekete geçerek çevresinden topladığı yardımları okula ulaştırdı. O günden sonra da "Dünyayı sevgi kurtaracak" sloganıyla başlattığı çalışmasını sürdürdü.

TİYATRO EĞİTİMİ DE VERİYOR

Akyıldız, geçen zaman zarfında Anadolu'nun 115 köy okulundaki 6 bin öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımı götürdü. Akyıldız, son olarak topladığı yardımları Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akdoğan İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere dağıttı. Genç tiyatrocu, yardım hareketinden önce de köy okullarındaki öğrencilere gönüllü olarak tiyatro öğrettiğini söyledi.

Koray Akyıldız, "Bu tamamen gönül işi. Biliyorsunuz gönül işinde para olmaz, ben sosyal medya üzerinden hayırseverlere ve üniversitedeki arkadaşlara ulaşarak ihtiyaç listesini gönderiyorum onlar da yardımda bulunuyor" dedi.

Akdoğan İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Hüseyin Ekici "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çocukların gözlerinde o mutluluğu okuduk resmen" diye konuştu.

Etiketler : yardım koray akyıldız şanlıurfa hayırsever
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