Köy çocuklarının 'Umut Parkı' sevinci

'Umut' parkının ilki Şanlıurfa'da açıldı. İkincisi de, Çocuk Bayramı dolayısıyla Kars'ın Digor ilçesindeki Hisarönü İlkokulu öğrencileri için açıldı. Çocuklar rüyalarında gördükleri parka kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çocukların oyun oynama hakkının, yeme, içme ve barınma gibi temel ihtiyaçlar arasında görülmesi gerektiği inancıyla yola çıktığını belirten SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ile ekibi, çalışmalarına devam ediyor. Ece Çiftçi, çocukların oyun oynama haklarına kavuşmasının gelecekleri için çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Çocukların akademik ve sosyal açıdan başarılı olması için enerjilerini doğru yerlere kanalize etmeleri gerekiyor. Bu sebepten oyun oynamak çocuklar için su, yemek ya da barınma gibi temek ihtiyaçları arasında yer alıyor. Oyun parkı olmayan okullara 'Umut' parkları kurmak ve bu parkları Türkiye geneline yaymak en büyük hedefim. Küçük yaşımdan beri en büyük amacım çocuklara ve gençlere gün geçtikçe artan fayda sağlamaktı. Her gün hikayeme yeni anılar eklerken sağladığım faydayı da çoğaltmak beni son derece tatmin ediyor. 'Umut' parkları özelinde kurumsal ve bireysel olarak çok daha fazla destek alacağımıza inanıyorum."

Okulun bahçesine kurulan parkın açılışını yapan çocuklar ise büyük mutluluk yaşadı. Okulda hizmetli olarak görev yapan, 3 çocuk babası Levent Özvariş'in kızı Büşra Özvariş, rüyalarında gördüğü parkı yaşamanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Özvariş, "Çoğu zaman geceleri uyuyamıyordum. Hep hayal kuruyordum ve rüyalarıma giriyordu. Şimdi parka kavuştuğum için çok mutluyum" diye konuştu.