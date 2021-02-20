Köy çocuklarının ‘hediye' sevinci

Oyuncu Nilay Toprak, Tüm Şehit Çocukları Derneği ile birlikte düzenledikleri kampanya sayesinde köy çocuklarının yüzünü sevindirdi. Mardin'de 2018 yılında hain bir pusuda şehit düşen Muhammet Çoban'ın anısına gerçekleşen organizasyona ünlü isimler Burcu Kara, Tolga Güleç, Zehra Yılmaz, Korcan Kol, Ece Özdikici, Nilsu Berfin Aktaç ve Ufuk Bayraktar sosyal medyadan çağrıda bulunarak destek verdi. Nilay Toprak'ın da aralarında bulunduğu ekip önceki gün Siirt Eruh Cintepe Köyü'ne gitti. Buradaki köy çocuklarına mont, eldiven, atkı, kişisel bakım eşyaları ve oyuncaklar dağıtıldı. Minikler hediyeler karşısında büyük bir sevinç yaşadı.

