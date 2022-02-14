Kot pantolondan portreler sergisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyonuyla sanat galerisine dönüştürülen 2 bin 300 yıllık surların Zindankapı'sı, Deniz Sağdıç'ın "Döngü" adlı sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Sahipleri tarafından bir kenara atılan kot pantolon parçalarından hazırlanan eserler, 3 Nisan'a kadar gezilebilecek.