Koruyucu mutluluk

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşayan ve hiç evlenmeyen 58 yaşındaki Hatice Gök, yıllarca severek yaptığı avukatlığı dört yıl önce emekli olunca bıraktı. Yaylabağı beldesinde satın aldığı eve yerleşen Gök, koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.



Bir süre sonra başvurusu kabul edilen Gök, iki yıl önce 2 yaşındaki Aslı'yı kucağına aldı. Zamanının tamamını Aslı ile geçiren Gök, "Onun temposuna eşlik etmeye çalışıyorum. Aslı, hayatımı hiç zorlaştırmadı, aksine yaşamımı renklendirdi. Biz, kızımla gerçekten çok uyumlu ve çok hareketli yaşıyoruz" dedi.