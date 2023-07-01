VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Konya'da bulunan mühimmat patladı: 1 ölü
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Doğal gazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
e-Fatura'da yeni dönem: Kapsam genişletiliyor
Eskişehir'de otobüs devrildi: 35 yaralı
Türk vatandaşı 92 bin 500 kişi hacı oldu
01 Temmuz 2023 Cumartesi 07:23:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 07:23:00

Koruyucu mutluluk

ABONE OL

Emekli avukat Hatice Gök, 2 yıl önce koruyucu ailesi olduğu 4 yaşındaki Aslı'yı sevgiyle büyütüyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşayan ve hiç evlenmeyen 58 yaşındaki Hatice Gök, yıllarca severek yaptığı avukatlığı dört yıl önce emekli olunca bıraktı. Yaylabağı beldesinde satın aldığı eve yerleşen Gök, koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Bir süre sonra başvurusu kabul edilen Gök, iki yıl önce 2 yaşındaki Aslı'yı kucağına aldı. Zamanının tamamını Aslı ile geçiren Gök, "Onun temposuna eşlik etmeye çalışıyorum. Aslı, hayatımı hiç zorlaştırmadı, aksine yaşamımı renklendirdi. Biz, kızımla gerçekten çok uyumlu ve çok hareketli yaşıyoruz" dedi.

Etiketler : afyonkarahisar koruyucu aile aile ve sosyal hizmetler
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"

"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"
Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

Kadınların üzerinde güzellik baskısı var
Gazapizm'le yeniden

Gazapizm'le yeniden
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
Ustaları andı

Ustaları andı
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Miami'de aşk yeniden!

Miami'de aşk yeniden!
Alaçatı'da Lübnan esintisi

Alaçatı'da Lübnan esintisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX