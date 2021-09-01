Aracını kurşunlatan iş adamının koruma oyunu polise takıldı

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01 Eylül 2021 Çarşamba 08:58:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 08:58:00

Koruma polis almak isteyen iş insanı kendi aracını kurşunlattı

Kaynak: AA

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İstanbul'da kendi aracını kurşunlatıp koruma talep ettiği öne sürülen iş insanı gözaltına alındı

İstanbul'da, tehdit edildiğini beyan ederek polisten koruma talep eden iş insanı, kendi otomobilini kurşunlattığının belirlenmesi üzerine gözaltına alındı.

Kağıt ticaretiyle uğraşan iş insanı Maks Gerşon, tehdit edildiğini ve otomobilinin kurşunlandığını beyan ederek polisten koruma talep etti.

Konuyla ilgili çalışma yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın kurşunlandığı noktadaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde, park halindeki otomobilin yanına elinde silahla gelen bir kişinin arka cama doğru bir el ateş ettiği görülürken, ateş eden şüpheliyle olaya karışan diğer şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Şüpheliler Sait Ç. ile İsmail G'nin, tehdit edildiğini beyan eden iş insanı Gerşon ile bağlantısını ve olayın Gerşon'un talimatıyla gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, iş insanıyla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden İsmail G. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Sait Ç. ile Maks Gerşon'un yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldığı bildirildi.

Etiketler : Maks Gerşon KURŞUNLAMA İŞ İNSANI
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