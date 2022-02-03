Korsanların gizli üssü turizm merkezi olacak

Tarihte korsanların Doğu Akdeniz'deki gizli üslerinden biri olarak kabul edilen Karamağara Koyu'na turizm yatırımları ve projeleri için harekete geçildi. Yayıkdamlar Mahallesi'nden 7 kilometrelik kıvrımlı yollardan geçilerek ulaşılan koyda dalış merkezi, konaklama alanları, halk plajı ve tekne limanını yapılması planlanıyor.