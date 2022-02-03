03 Şubat 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 18:00:00
Korsanların gizli üssü turizm merkezi olacak
Tarihte korsanların Doğu Akdeniz'deki gizli üslerinden biri olarak kabul edilen Karamağara Koyu'na turizm yatırımları ve projeleri için harekete geçildi.
Tarihte korsanların Doğu Akdeniz'deki gizli üslerinden biri olarak kabul edilen Karamağara Koyu'na turizm yatırımları ve projeleri için harekete geçildi. Yayıkdamlar Mahallesi'nden 7 kilometrelik kıvrımlı yollardan geçilerek ulaşılan koyda dalış merkezi, konaklama alanları, halk plajı ve tekne limanını yapılması planlanıyor.