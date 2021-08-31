Koronayı yendi aşı olmayanlarla görüşmeme kararı aldı

Kovid-19 nedeniyle 3 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavisi 5 ayda tamamlanan Selim Yılmaz (48), hastalığı yenmeyi başardı. Uzun süre ağızdan beslenemeyen ve fizyoterapi desteği ile alarak yeniden yürümeye başlayan Yılmaz "Sağlık gittikten sonra insan değerinin farkına varıyor. Herkes aşısını olsun. Bundan sonra aşı olmayanlar ile görüşmeyeceğim" dedi.

