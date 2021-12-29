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29 Aralık 2021 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 16:00:00

Koronaya Laz bakkal çözümü: Lazovac

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İstanbul Kadıköy'de bakkal dükkanı sahibi Fatih Bostan, dükkanının önündeki ağaca yerleştirdiği arı kovanında yetişen balı mahalleliyle paylaşmıştı.

İstanbul Kadıköy'de bakkal dükkanı sahibi Fatih Bostan, dükkanının önündeki ağaca yerleştirdiği arı kovanında yetişen balı mahalleliyle paylaşmıştı. 'Laz bakkal' olarak bilenen Bostan, bu sefer de iğnesiz koronavirüs aşısı dediği Lazovac'ı mahalle sakinlerine sundu.

Laz bakkal Fatih Bostan, "Koronaya karşı kür hazırlamak için Rize'den istediğim Kestane Balı yani Delibal'ı, benim ürettiğim bal ve Anzer'in komşusu ballarını karıştırdım. Çin Sinovac yapıyorsa, Rizeli neden Lazovac yapamaz diyerek kür yaptım" diye konuştu.

Etiketler : Koronaya Laz bakkal çözümü Kadıköy Laz bakkal
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