Koronavirüsün kol gezdiği İstanbul'da skandal görüntü! Boğazda dansözlü yat partisi
Kaynak: İHA
Türkiye canla başla koronavirüs mücadelesini sürdürürken tedbirlere ısrarla uymak istemeyenler var. Gelen son görüntü bunu net bir şekilde ortaya koydu. Gece kulüplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılması sonrası boğazda dansözlü yat partileri ortaya çıktı. Hiçbir önlemin alınmadığı görünen partiler virüse adeta davetiye çıkartıyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele Türkiye'de de devam ederken, eğlence mekanları tedbirler kapsamında geçici olarak kapatıldı. İstanbul Boğazı'nda dansözlü yat partilerine ait görüntüler, yatların adeta gece kulübüne döndüğünü gözler önüne serdi.
Korona virüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne dönen yatlardaki partiler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişinin virüs meydan okuyarak eğlendiği dansözlü partiler kameralara yansıdı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran’da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı’nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi. Haliç’te akşam saatlerinde başlayan yat partileri hız kesmeden devam ediyor.
DANSÖZLÜ YAT VE TEKNE PARTİLERİ HIZ KESMİYOR
Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Partilerde doyasıya eğlenen kişileri virüse adeta meydan okudu. Mesafenin hiçe sayıldığı partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Maske kullanılmayan ama hız kesmeden devam eden dansözlü partiler ise kameralara yansıdı.
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