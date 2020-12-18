Koronavirüsü atlatan adak kurbanı kesiyor
Pandemi sürecinde vakalarının yoğun yaşandığı iller arasında bulunan Adana'da hastalığa yakalanıp atlatan vatandaşlar adaklık koyun kestirmeye başladı. Bu da uzun zamandır iş yapmayan koyun satıcılarının yüzünü güldürdü.
Uzun yıllardır koyun satan Zafer Oğuz, “Önceden trafik kazası geçirdiğini söyleyenler gelip adak kestiriyordu ama şimdi koronavirüsü atlatıp gelenler çoğunlukta. Günde ortalama 7-8 kişi geliyor” diye konuştu.
Fiyatların 550 liradan başladığını belirten Zafer Oğuz, “Korona hastaları satışları bayağı arttırdı. Rabbim herkese acil şifalar versin ama onlar sayesinde de bayağı işler arttı. Fiyatlar da 550 liradan başlıyor bin 700 liraya kadar çıkıyor” dedi.