Koronavirüsü atlatan adak kurbanı kesiyor

Uzun yıllardır koyun satan Zafer Oğuz, “Önceden trafik kazası geçirdiğini söyleyenler gelip adak kestiriyordu ama şimdi koronavirüsü atlatıp gelenler çoğunlukta. Günde ortalama 7-8 kişi geliyor” diye konuştu.

Fiyatların 550 liradan başladığını belirten Zafer Oğuz, “Korona hastaları satışları bayağı arttırdı. Rabbim herkese acil şifalar versin ama onlar sayesinde de bayağı işler arttı. Fiyatlar da 550 liradan başlıyor bin 700 liraya kadar çıkıyor” dedi.