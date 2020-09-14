Koronavirüsten ölen hastanın son mesajı: Ben geç kaldım, siz kalmayın

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14 Eylül 2020 Pazartesi 15:11:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 15:44:00

Koronavirüsten ölmeden önce çektiği video ortaya çıktı: Ben geç kaldım, siz kalmayın

Kaynak: AA

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Dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam eden Kovid-19 salgını, Türkiye'de de can almaya devam ediyor. Çorum'da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren PTT emeklisi Yaşar Ünal'ın (62), yoğun bakım servisine alınmadan önce kendi cep telefonuyla kaydettiği videoda, "Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın" diyerek çağrıda bulunduğu ortaya çıktı.

Çorum PTT Müdürlüğünden emekli 62 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Yaşar Ünal, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yataklı serviste tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alınan Ünal, 12 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından solunum cihazına bağlandı. Ünal, 5 gün sonra 10 Eylül'de hayatını kaybetti.

Ailesi, defin işlemlerinin ardından kontrol ettiği cep telefonunda Ünal'ın yoğun bakıma alınmadan hemen önce kendi cep telefonuyla kaydettiği, insanları Kovid-19'a karşı tedbirli davranmaya davet eden videosuna ulaştı.

Aile üyeleri, babalarının sözlerinden etkilendikleri videoyu insanların koronavirüs salgınına dikkatini çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ünal'ın nefes almakta zorlanarak çektiği videoda "Bugün hastanedeki üçüncü günüm ve kötüyüm. Nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim çıkıyor tekrar düşürüyorlar. Tansiyonum çıkıyor, öksürüğüm hiç durmadı. Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın. Herkese teşekkür ederim." ifadeleri yer alıyor.

Ünal'ın oğlu Muharrem Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının zor nefes alırken dahi insanlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Babası Yaşar Ünal'ın beslenmesine dikkat ettiğini, salgınla mücadele kurallarına dikkatle uyduğunu belirten Ünal, şunları dile getirdi:

"Babaannemin ilaçlarını almak için eczaneye gitmiş, döndüğünde 'Eczane çok kalabalık, herkes öksürüyor, hapşırıyor.' demişti. Birkaç gün sonra koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendik. Hastanede 3 gün serviste, 12 gün yoğun bakım ünitesinde, vefatından önceki son 5 gün de entübe haldeydi. Geçen hafta perşembe akşamı da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Videoyu ise serviste iken yoğun bakıma yatmadan hemen önce çekmiş."

"VİDEODAKİ UYARI SADECE BİZE DEĞİL BÜTÜN İNSANLARA"

Babasının videoda herkese teşekkür ettiğine dikkati çeken Ünal, "Dolayısıyla videodaki uyarı sadece bize değil bütün insanlara. Orada hiç isim vermeden, bütün insanlara kendi yaşadığı sıkıntıları göstermek adına, herkesin kurallara uyması, kimsenin geç kalmaması adına çekmiş olduğu bir video olduğunu düşünüyorum. Babam bu haldeyken bile diğer insanları uyarmak adına böyle bir video çekmiş. Biz de insanların dikkatini çekmek adına videoyu paylaşıyoruz." diye konuştu.

Akrabalarının cenaze törenine katılmasına engel olduklarının altını çizen Ünal, şunları kaydetti:

"Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. 'Bana bir şey olmaz' diye düşünmeyelim. Bunun genci yaşlısı yok. Babam 62 yaşında, kronik rahatsızlığı olmayan, spor yapan, düzenli beslenen, kendine dikkat eden bir adamdı. Babam bile virüse yakalanıp sonucunda hayatını kaybedebiliyorsa herkes bu virüse yakalanabilir. Lütfen dikkat edelim. Artık bu cenaze törenleri, düğünleri, sosyal mesafeyi ortadan kaldıran bütün merasimleri bırakalım. Babamızın cenazesinde kendi akrabalarımıza aynısını söyledik. Biz de istiyoruz insanlarla yan yana olalım, acımızı paylaşalım ama biz babamızı bu yüzünden kaybettik. Bu nedenle cenazeye 'kimse gelmesin' dedik. Vefat ettiği akşam hastaneye gelen dostlar için de aynısını söyledik. Bunu biz yaşadık, başka kimse yaşamasın. Lütfen kurallara uyalım."

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