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Koronavirüsten kaçtı, 9 aydır köyde yaşıyor
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22 Aralık 2020 Salı 23:33:00 - Güncelleme:23 Aralık 2020 Çarşamba 17:41:00

Koronavirüsten kaçtı, 9 aydır köyde yaşıyor

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İstanbul'da özel bir şirkette yöneticilik yapan evli, 2 çocuk babası Selahattin Çak (38), geçen mart ayında ortaya çıkan koronavirüs salgınının ardından şehir hayatından vazgeçerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı 58 nüfuslu Günüören Köyü'ne yerleşti.

Ailesiyle kendisine yeni bir yaşam alanı oluşturduğunu ifade eden Selahattin Çak, satın aldığı 50 koyunu kısa sürede 130’a çıkarırken, şehrin sıkıntılı ve karmaşıklığından kurtulduğuna çok sevindiğini söyledi.    

İstanbul’da yaklaşık 20 yıl yaşayıp, özel bir şirkette yöneticilik yapan Selahattin Çak, geçen mart ayında ortaya çıkan koronavirüsün salgınının ardından radikal bir karar aldı. Şehir gürültüsünden bunaldığını hisseden ve koronavirüs endişesi yaşayan Çak, eşi ve 2 çocuğunu alarak Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı 58 nüfuslu Günüören köyüne yerleşti. Ailesi için bir ev yapan ve 50 koyun alarak hayvancılığa başlayan Çak, doğan kuzuları ile bu sayıyı 130’a çıkarttı. Kent hayatının kendisini boğmaya başladığını ve koronavirüs tehlikesinden kaçtığını ifade eden Selahattin Çak, bundan sonraki hayatını köyde sürdürmeye karar verdiğini söyledi. Bu halinden oldukça mutlu olduğunu ve köye yerleştiği için herhangi bir pişmanlık duymadığını anlatan Çak, “Yaklaşık 20 yıl özel sektörde çalıştım. İstanbul gibi büyük bir metropolde çalıştığım için artık oradaki yoğunluk beni gerçekten boğmaya ve sıkmaya başladı. Köyüme dönmeye karar verdim. Burada mutluyum. Doğada olmayı seviyorum. Şehrin sıkıntılı ve karmaşıklığından kurtulduğuma da seviniyorum. Koyun işine başladım. Öncelikle 50 tane aldım sonra kendime damızlık bıraktım ve sayıyı daha sonra 100’e çıkarttım. Şimdi yeni doğan kuzularımla birlikte bu sayı 130’u buldu. Kendi sermayemle büyümeye çalışıyorum. Hedefim koyun sayısını 200’e çıkartmak. Yavaş yavaş bu şekilde büyüyüp bütün geçimimi bu şekilde yapmayı düşünüyorum” dedi.

Etiketler : Selahattin Çak koronavirüs köy
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