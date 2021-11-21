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21 Kasım 2021 Pazar 21:31:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 21:31:00

Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Trabzon'da görev yapan Tıbbi Biyokimya Uzmanı Doktor Nizar Türker, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan 42 yaşındaki Tıbbi Biyokimya Uzmanı Doktor Nizar Türker, bir süre önce COVID-19'a yakalandı.

Fatih Devlet Hastanesinde yaklaşık 2 ay önce tedavisine başlanan Türker'in durumunun ağırlaşması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Türker için Akçaabat ilçesi Kavaklı Rahman Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Türker'in cenazesine ailesi, yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü de Türker'in vefatı sonrası sosyal medya hesabından sağlık camiasına başsağlığı diledi.

Etiketler : kovid 19 koronavirüs sağlık çalışanı
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