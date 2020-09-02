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02 Eylül 2020 Çarşamba 12:32:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 12:37:00

Koronavirüse rağmen yapılan sokak düğünü, savaş alanına döndü

Kaynak: DHA

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Antalya'da bir sokak düğünü sırasında kavga çıktı. kameralara yansıyan görüntüler savaş meydanlarını aratmadı.

Antalya'nın Çaybaşı Mahallesi'nde, koronavirüs salgınına rağmen yapılan sokak düğünü, çıkan kavga yüzünden yarım kaldı. Davetliler, birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Bazı davetliler, kaçışırken, polis ise kavgayı sonlandırdı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Çaybaşı Mahallesi'nde yapılan sokak düğünü, çıkan kavga nedeniyle yarım kaldı. Koronavirüs tedbirlerine uyulmadan yapılan düğün görüntülerine, bu kez de kavga görüntüleri eklendi. Dünkü düğün sırasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Düğün alanı, bir anda karıştı, mahalleye polis çağrıldı. Polis gelinceye kadar davetliler, birbirlerine sandalyeleri fırlattı. Sokak düğününün yapıldığı meydan, savaş alanına döndü. Polis ekipleri, kavgayı sonlandırırken, şikayet eden olmayınca gözaltı da olmadı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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