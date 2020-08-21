Koronavirüs tanısı konulan hasta düğüne katılmış!

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21 Ağustos 2020 Cuma 12:04:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 12:27:00

Koronavirüs testi pozitif çıkan hasta, Muğla'da bir düğünde bulunmuş

Kaynak: İHA

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Olacak iş değil! Koronavirüs önlemleri ve uyarıları sürekli anlatılırken tehlikenin hala devam ettiği şu dönemde önlemlerini yok sayan koronavirüs tanısı konulan bir hasta Muğla'da düğüne katılmış!

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, korona virüs testi pozitif çıkan bir vatandaşın, Muğla'da bir düğüne katıldığının tespit edilmesi üzerine sağlık ekibi yönlendirilerek filyasyon uygulamasına dahil edildiğini belirtti.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, geçtiğimiz günlerde 2 gelin adayının korona virüse yakalandığını ve bu yüzden kendi düğünlerine katılamayacağını belirtmişti. Dün akşam saatleri kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Kovid-19 testinin pozitif gelen bir kişiyi Muğla tarafında bir düğünde bulduklarını ve sağlık ekiplerinin düğünde filyasyon çalışması yapacağını belirtti. Öte yandan yaptığı paylaşımda "Sizlere iyi uykular biz işteyiz. Kalın sağlıcakla" demesi dikkatlerden kaçmadı.

"EL ELE HALAY ÇEKİP ZEYBEK OYNAYALIM İSTİYORSAK MASKE, MESAFE, HİJYEN"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Öztürk, "An itibari ile Kovid pozitif gelen bir kişiyi maalesef ki Muğla tarafında bir düğünde bulduk. Sağlık ekiplerimiz düğüne filyasyona gidiyor. Maske, mesafe, hijyen dedik. Kurallara uyulmazsa bu yasakları getirir dedik. Çok çalıştık. Hem hastalarımızı tedaviye hem de hastalık yayılmasın diye bilgilendirmeye çalıştık. Tekrar tekrar söylemek istiyorum, yeniden düğünlerimizi kutlayalım, el ele halay çekip zeybek oynayalım istiyorsak maske, mesafe, hijyen. Sizlere iyi uykular biz işteyiz. Kalın sağlıcakla" dedi.

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