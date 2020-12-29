Koronavirüs tedbirlerine uymayan 185 kişiye para cezası
Kocaeli'de, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 185 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında, dün bin 59 iş yeri denetlendi, 17 bin 628 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 3, maske takmayan 53, yasaklanan yerlerde sigara içen 19, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 95, sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişi ile tedbirlere uymayan 4 iş yerine idari para cezası uygulandı. Bin 559 araç denetlendi.
Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 60 şüpheli yakalandı.
- Koronavirüs tedbirlerine uymayan 185 kişiye para cezası
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