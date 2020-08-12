Koronavirüs tedbirleri devam ediyor... Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
Gümüşhane Valiliği'nde yapılan açıklamada dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Torul ilçesinin Budak köyü Dikmeler Mahallesi'nde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde dün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
- Koronavirüs tedbirleri devam ediyor... Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
- Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı!
- Maltepe'de silah sesleri! Bekçilere ateş açtılar
- Iğdır'da korkutan deprem!
- Kütahya'da alev alan mutfak tüpü alev alan tüp paniğe neden oldu
- Adıyaman'da işçilerin taşındığı minibüsle kamyonet çarpıştı: 12 yaralı