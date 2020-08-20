Koronavirüs denetimleri tüm yurtta devam ederken Gaziantep'te 3 bin 445 kişiye cezai işlem uygulandı

Koronavirüs denetimleri tüm yurtta devam ederken Gaziantep'te 3 bin 445 kişiye cezai işlem uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.



Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 3 bin 445 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetim gerçekleştirilen 1363 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.