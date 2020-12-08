Koronavirüs çiçek satışlarını arttırdı... Evde kavga eden çiftler gönderiyor
Salgında evde geçirilen zaman artınca eve çiçek siparişinde de patlama yaşandı.
Çiçekçi Osman Nehirsu, “Önceden doğum günü, sevgililer günü, evlilik günleri gibi özel günlerde siparişlerimiz olurken şimdi evde bulunan çiftlerin tartışması sonrası siparişler almaya başladık. En fazla gül ve orkide siparişi alıyoruz. Notlara, “Aşkım dün biraz sinirliydim. Özür dilerim”, “Kusura bakma dün seni üzdüm” gibi şeyler yazdırıyorlar” dedi.