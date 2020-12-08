Koronavirüs çiçek satışlarını arttırdı... Evde kavga eden çiftler gönderiyor

Çiçekçi Osman Nehirsu, “Önceden doğum günü, sevgililer günü, evlilik günleri gibi özel günlerde siparişlerimiz olurken şimdi evde bulunan çiftlerin tartışması sonrası siparişler almaya başladık. En fazla gül ve orkide siparişi alıyoruz. Notlara, “Aşkım dün biraz sinirliydim. Özür dilerim”, “Kusura bakma dün seni üzdüm” gibi şeyler yazdırıyorlar” dedi.

