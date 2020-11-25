Koronavirüs boza satışlarını artırdı
Kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği olan ve bağışıklığı güçlendiren bozanın satışları pandemide patladı.
Siparişlere yetişmeye çalışan Bursalı bozacılar probiyotik özelliği olan ürünlerini yurt dışına da ihraç ediyor. Bozacılar "Salgından dolayı insanların doğal ürünlere çok fazla rağbet göstermesi bizim de satışlarımıza yansıdı. Tabi ki boza, bir ilaç değil. Ancak sindirim ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için, içerisindeki faydalı mineralleri almaları için en doğal yol boza tüketimi" dedi.
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