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04 Ocak 2021 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:04 Ocak 2021 Pazartesi 17:30:00

Koronadan korktu ağaç tepesine ev yaptı

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ağaç doğrama ustası Erdoğan Özmen, fındık bahçesindeki kuruyan ağacın üzerine 12 metrekarelik ev yaptı.

Doğayla iç içe olmanın kendisine huzur verdiğini söyleyen Özmen, "Eşim ve çocuklarımla buraya gelerek stres atıyoruz. Hem de koronavirüsten korunuyoruz" dedi.

Kurumuş ağacı değerlendirmek amacıyla ağaç ev yapan Erdoğan Özmen, "Ahşap ustası olduğum için evi kolaylıkla inşa ettim. Ahşap evin önüne de balkon yaptım. Fındık sezonunda çocuklarımız ile buraya geldiğimizde bu evi kullanıyoruz ve çocuklarım burada rahat ediyor. Evde yemeğimizi yiyerek dinleniyoruz. Kış sezonunda da bahçeyi temizlemek için geldiğimizde yine evde dinlenebiliyoruz. Artık beton binalardan bıktık. Eşimle birlikte termosumuza çay yaparak buraya geliyoruz. Eşim ve çocuklarımla buraya gelerek stres atıyoruz" diye konuştu. 

Etiketler : Sakarya koronanavirüs Erdoğan Özmen
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