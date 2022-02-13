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13 Şubat 2022 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 16:30:00

Korona yaylaya mahkum etti

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Trabzon Tonya'da yaşayan Ömer ve Huriye Birinci çifti salgın dönemini yaylada geçirmeye karar verdi.

Trabzon Tonya'da yaşayan Ömer ve Huriye Birinci çifti salgın dönemini yaylada geçirmeye karar verdi. Pandemi başında tası tarağı toplayıp Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı bin 850 rakımlı Damlıköy yaylasına yerleştiler.

Besledikleri hayvanların sütünden yoğurt, tereyağı yapan, tarladaki sebzeleri tüketen çift, bir daha geri dönmedi. Yaklaşık üç yıldır yaylada koronadan uzak yaşayan aile, burada bizden başka kimse yok, korona korkumuz da yok" diyor.

Etiketler : Korona yaylaya mahkum etti Trabzon Ömer ve Huriye Birinci
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