VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
SSK ve Bağ-Kur aylık ödeme günlerine düzenleme
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız
Arnavutluk'ta Türkiye'nin inşa ettiği hastane, sağlık ve güven veriyor
Küçük Asiye'nin saldırıya uğradığı Gaziantep'te barınaklar pitbullarla doldu
Dikkat çeken Türkiye detayı
"Bir ilke imza atıyoruz"
İtiraf ettiler: Türkiye'ye ihtiyacımız var
Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit gibi açıklama!
Anıtkabir Komutanı görevinden alındı
Ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden aldı, amacı mesleğini geleceğe taşımak
Tesadüf 2 bin yıllık geçmişi gün yüzüne çıkardı
Türkiye Amerika kıtasında harekete geçti!
Patriot İngiliz Tornado'sunu nasıl vurdu?
YSK üyelerini tehdit eden Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a soruşturma!
İşte ABD'nin kararının perde arkası
Türkiye'de bir ilk oldu! 'Ufuk' envantere giriyor
Skandalda yeni detaylar!
Yunanistan'a ABD şoku
AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
Aranan balık 47 yıl sonra Sason Çayı'nda bulundu
Patatesleri mağarada saklıyorlar
Korona savaşçılarının karla mücadelesi
Moğolistanlılar en çok Adana kebap seviyor
Instagram hikayeleri dikey hareket edecek
14 Ocak 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:14 Ocak 2022 Cuma 15:00:00

Korona savaşçılarının karla mücadelesi

ABONE OL

Türkiye'de kara kışın sert ve çetin geçtiği illerden biri olan Ardahan'da, zorlu hava koşullarına aldırmayan sağlık çalışanları, koronavirüsle mücadele etmek için kilometreleri aşıp, vatandaşa aşı ulaştırıyor.

Türkiye'de kara kışın sert ve çetin geçtiği illerden biri olan Ardahan'da, zorlu hava koşullarına aldırmayan sağlık çalışanları, koronavirüsle mücadele etmek için kilometreleri aşıp, vatandaşa aşı ulaştırıyor.

Bazen araçla bazen de yürüyerek karlı yolları aşan sağlık ekipleri, her türlü coğrafi zorluğa rağmen köy, ilçe ve kent merkezlerinde aşı uygulamasını aksatmadan sürdürüyor. Her gün 42 kişiden oluşan 14 mobil ekip ile köylerde aşı çalışmalarına devam eden Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gittikleri yerlerde kapıları tek tek çalıp, aşı yapıyor.

EV EV DOLAŞIP TARAMA YAPIYORLAR

Ev ev dolaşarak sağlık taraması yapan ekipler, aynı zamanda köy okullarında toplanan vatandaşların da Covid-19 aşılarını uygulamaya çalışıyor.

Merkeze 46 kilometre uzaklıktaki 370 nüfuslu Beşiktaş köyünde aşı çalışması yapan mobil ekipler, kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Aşı için geldikleri adresin önündeki köpeklerin saldırısına uğrayan ekipler, ev sahiplerinin müdahalesiyle kurtuldu.

'TEK İSTEĞİMİZ, AŞILAMALARA KATILMALARI'

Ardahan Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Halenur Korkmaz, tüm zorluklara rağmen görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek "İklim koşullarında ve zorlu şartlarda, aşılama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Halkımızdan tek isteğimiz; aşılamalara katılmaları. Bazen evlere gittiğimizde evin önünde köpeklerin saldırısına uğrayabiliyoruz. Köpeklere karşı savunmasız, hava koşulları karşısında da zorlansak da görevimizi yerine getiriyoruz" diye konuştu.

25-31 Aralık haftalık koronavirüs haritasına göre; Ardahan'ın vaka sayısı 100 binde 20,80 olarak açıklandı. Kentte en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 89,1, ikinci doz olanların oranı yüzde 83, üçüncü doz oranı ise yüzde 31,8 olarak bildirildi.

Etiketler : Korona savaşçıları Dr. Halenur Korkmaz koronavirüs
Benim ailem kırmızı çizgimdir

Benim ailem kırmızı çizgimdir
Ahmet Kaya anısına şarkı

Ahmet Kaya anısına şarkı
Buse üçüncü çocuğu istiyor

Buse üçüncü çocuğu istiyor
Trump'ta sahneye çıkıyor

Trump'ta sahneye çıkıyor
Leyla'nın ilk tatili

Leyla'nın ilk tatili
Eşimin oyunculuğuna hayranım

Eşimin oyunculuğuna hayranım
Türkü ve arabesk albümü geliyor

Türkü ve arabesk albümü geliyor
Ablası sandılar

Ablası sandılar
Aleyna'ya annesinden Uzi vetosu

Aleyna'ya annesinden Uzi vetosu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER