Kornişli kayak keyfi Palandöken'e komşular ama gidemiyorlar

Hayallerinde Palandöken'de kaymak olduğunu söyleyen çocuklar, "Ayağımıza taktığımız kornişlerle Palandöken'dekiler gibi kayıyoruz. Oraya gitmek isteriz ama bu hayalden öte değil" diyor.



Mahallede güle oynaya snowboarddan yaptıkları kızakla kayan çocuklardan 10 yaşındaki Servet Taş, "Tek kişilik bir snowboardımız vardı. Bunun için ne ayakkabımız ne de kıyafetimiz olmadığı için kızağa çevirip 4 kişi binmeye başladık. Kızağa binmek çok zevkli. Tek başıma kayabilmeyi çok isterdim. Ama arkadaşlarımla birlikte eğlenelim diye bu hale getirdim. Evimizden baktığımızı zaman Palandöken'i görüyoruz ama daha önce hiç çıkıp kayamadım" diye konuştu.