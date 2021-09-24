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24 Eylül 2021 Cuma 09:26:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 09:26:00

Korkunç kazada can pazarı: 2'si bebek 17 yaralı var

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Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı. 2'si bebek 17 kişi yaralandı.

Aksaray'da mevsimlik işçilerin içerisinde bulunduğu minibüsün tıra çarpması sonucu 2'si bebek 17 kişi yaralandı.

Mehmet E. idaresindeki mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, Ali D. kontrolündeki tıra Aksaray-Adana kara yolu Karasu Kavşağı'nda arkadan çarptı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Erkek ile minibüsteki ikisi bebek 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Etiketler : Aksaray mevsimlik işçiler Aksaray-Adana
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