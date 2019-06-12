Köprüde maganda terörü

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca bağlantı yolu Mustafa Kemal mahallesi mevkiinde, otomobiliyle makas atarak yol alan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyü takibe aldı. Ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine seyreden sürücüye, Ünalan Köprüsü yakınlarında 'dur' ihtarında bulundu. Aracını polis ekiplerinin üzerine süren şüpheli, olay yerindeki araçlara çarparak yoluna devam etti.

ÇARPA ÇARPA KAÇTI

Polis ekipleriyle, şüpheli sürücü arasında kısa süre kovalamaca yaşandı. Ekipler, aracı Çamlıca gişelerine 100 metre kala lastiklerini vurarak durdurdu. Polis tarafından kıskıvrak yakalanan maganda Özgür D. (39) gözaltına alındı. Yapılan incelemede şoförün, “alkollü araç kullanmak” suçundan da sürücü belgesine el konulduğu ve 'görevi kötüye kullanmak' suçundan dosya firarisi olduğu belirlendi.

22 SUÇTAN KAYDI VAR

Poliste 22 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliye, “emniyet şeridi kullanmak”, “makas atmak”, “emniyet kemeri kullanmamak”, “trafik polisinin işaretlerine uymamak” ve “sürücü belgesi olmadığı halde sürücü belgesiz araç kullanmak” suçlarından yaklaşık 10 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.