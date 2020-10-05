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05 Ekim 2020 Pazartesi 07:58:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 10:36:00

Köpeklerin bulduğu kafatası olayında 4 gözaltı

Kaynak: DHA

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,5 ay önce bir tersanenin bahçesine köpek tarafından bulunan insan kafatasının DNA analiz sonucu belli oldu. Kafatasının, 24 Aralık 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu tespit edilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bodrum'un İçmeler Mahallesindeki tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Çiko' isimli köpek, geçen 17 Temmuz'da saat 01.40 sıralarında ağzında bir kafatası getirdi. Bir insana ait olduğu belirlenen kafatasını gören işçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Tersanenin işletmecisi Ali Efe (49), sabah işe geldiğinde durumu öğrenip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kafatasına incelenmek üzere el koyup, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Kafatasının aynı bölgede geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan bir tersanede boya ustası olarak çalışan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olabileceği şüphesi üzerine polis, ormanlık alanda drone ile tarama çalışması yaptı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Sima' isimli özel eğitimli kadavra köpeği ile de ayrıca ormanlık alan arandı. Polis, tersane işletmecisi Efe ile 4 işçinin ifadelerine de başvurdu. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı. Bulunan kafatası incelenmek üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilen kafatasının yapılan DNA sonucunda, 24 Aralık 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Koran'ın 4 arkadaşını cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasından sonra pazartesi günü adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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