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21 Haziran 2019 12:28 | Cuma

Dışarıya atılan kanepeyi köpek parçalayınca altınlar ortaya saçıldı!

Adana'da tek başına yaşayan Hanım Sağlam 3 yıl önce ölünce, akrabalarının kiraya verdiği evdeki çekyatı parçalayan köpeklerin ortaya çıkardığı altınların sahibi bir türlü belirlenemedi.

Edinilen bilgiye göre, olay 5 Kasım 2016 tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Hanım Sağlam 81 yaşında hayatını kaybetti. Eşini de 23 yıl önce kaybeden Sağlam'ın çocuğu yoktu. Sağlam öldükten sonra ev kiraya verildi. Ev eşyalı olarak öğrencilere kiraya verildiği için öğrenciler evde bulunan, biraz da yıpranmış olan Sağlam'ın bir çekyatını bahçeye koydu. Kiracıların bir de köpeği vardı. Köpek 11 Haziran 2018 tarihinde bahçede oynarken çekyatın sarkan parçalarını koparmak istedi. Köpek oynarken çekyattan 2 bin 700 lira, 139,90 gram ağırlığında olan 7 bilezik çıkardı. Kiracılar evde yokken bu olayı gören komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis bulunan altınlarla ilgili savcılığa bilgi verdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, altınların suça konu olmadığına karar vererek takipsizlik kararı verdi. 
 
Savcılık para ve altınların mirasçılara verilmesi için Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderdi. Mahkeme 13 Kasım 2018’de verdiği kararla, savcılığın talebini geri çevirdi. Mahkemenin ret kararında ise özetle şöyle denildi: 

“Muris (miras bırakan) 5 Kasım 2016’da vefat etti. Para ve altınlar ise 11 Haziran 2018’de bulundu. Vefat tarihi ile, eşyaların bulunduğu tarih aralığında ev kiraya verildi. Para ve altınlar evin önündeki bahçede gelişigüzel bulunmuş. Herhangi özel bir yere saklanmamış. Dolayısıyla, muris ile eşyalar arasında illiyetliğin kurulması mümkün değil.”
Savcılık bu karara 4 Aralık günü itiraz etti. Ancak mahkeme, savcılığın yaptığı istinaf başvurusunun yasal süre içinde yapılmadığına işaret ederek istinaf talep dilekçesini geri çevirdi. Savcılığın yanı sıra Sağlam’ın kardeşi M. Ali Karakuş da (74) mahkemenin kararına itiraz etti. Karakuş’un avukatı İbrahim Aycan, dilekçesinde, mahkemenin gerekli incelemeyi yapmadığı, verilen kararın ise usul ve yasaya aykırı olduğunu kaydetti. Dosyaya bakan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. 20 Mart tarihli bozma kararında özetle şöyle denildi: “Mahkeme, Hanım Sağlam’ın mirasçıları ile kendisinden kalan evde kiracı olarak bulunan öğrencilerin kimler olduğunu tespit etmeli. Talebe konu para ve altınların miras bırakana ait olduğu tespit edildiğinde, mirasçılara teslimi sağlanmalı."
 
Bozma kararı sonrası dosyaya yeniden bakan Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, taraflara tebligat yapılmasına karar verdi. Mahkeme 16 Nisan tarihli kararında, emniyete de yazı yazılarak, altın ve paraların bulunduğu evde kiracı olarak kalanların tespit edilmesini istedi. Ancak kiracılar bir türlü bulunamadı. Şimdi gözler bundan sonra yapılacak olan duruşmaya çevrildi.
 
Komşular ise Sağlam'ın tek yaşadığını, öldükten sonra evin kiraya verildiğini ve kiracıların köpeğinin para ile altın bulduğunu bu altın ve paranın sahibinin bulunamadığını söyledi.

(DHA)

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