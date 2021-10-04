VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
500 bin liralık vurgun!
2021 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu
İran'ın hedefi ne? Uzmanlar Azerbaycan ve Ermenistan sınırında başlatılan askeri tatbikatı yorumladı
Kuzeyde Zirkon füzesini denizaltından test ettiler
Akdeniz'de Rum gemisine müdahale!
Çanakkale Köprüsü'nün ünü sınırları aştı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk
Yunanistan'dan şaşırtan Türkiye çağrısı!
Azerbaycan'dan İran'a resmi yanıt
Eğitim kurumları siber saldırıların hedefinde
Saklamasını söylediği düğün altınları çaldı
Göçmenlerin paralarını gasbeden organizatör yakalandı
Altın Portakal'ın 58.yılı
Konya'daki kavgada 2 kişi bıçaklı yaralandı
MSB: Hatay'da 2 DEAŞ'lı yakalandı
Motoru alev aldı kullanılamaz hale geldi
3 bin 24 yavru denizle buluştu
Otomobil alev alev yandı
BAE'den önemli Türkiye açıklaması
Kafkaslar'da ''İran'' gerilimi! Hamaney'den açıklama
ABD'den büyük skandal! Teröristlere tank verdiler
'Nokta Vuruş'un sırrı!
Paşinyan'dan kritik Aliyev açıklaması
Kore yarımadasında ılımlı hava
04 Ekim 2021 Pazartesi 10:54:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 11:20:00

Konya'daki kavgada 2 kişi bıçaklı yaralandı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hasan B., husumetli olduğu Mehmet Ali D. (23) ile kardeşi Emre D.'yi (20) bıçakla yaraladı. Hasan B. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Hasan B. ile Mehmet Ali ve Emre D. kardeşler, konuşmak için buluştu. Burada taraflar arasında çıkan tartışla kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan B., iki kardeşi bıçakladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler, çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hasan B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Etiketler : konya Seydişehir kavga bıçaklı
Klip elbisesini perde yaptı

Klip elbisesini perde yaptı
Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Sinema müjdesi

Sinema müjdesi
Jet hızıyla alışveriş

Jet hızıyla alışveriş
"Konuşursam 50 bin dolar öderim"

"Konuşursam 50 bin dolar öderim"
Annelik sevinci

Annelik sevinci
Oğluyla ilk kare

Oğluyla ilk kare
Alper Baycın'ı unutmadı

Alper Baycın'ı unutmadı
Caretta Tuba iki yılda 7 ülke gezdi

Caretta Tuba iki yılda 7 ülke gezdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER