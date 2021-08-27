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27 Ağustos 2021 Cuma 09:19:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 09:19:00

Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Konya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsmail Y. idaresindeki patlayıcı madde yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde karşı yönden gelen 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile komyonette bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Etiketler : Konya tır kamyonetin çarpışması
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