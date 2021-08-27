Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Konya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Konya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İsmail Y. idaresindeki patlayıcı madde yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde karşı yönden gelen 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile komyonette bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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